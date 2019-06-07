Малышева оценила вредность шашлыка

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Ведущая Первого канала Елена Малышева в беседе с ФАН оценила вредность шашлыка.
Малышева оценила вредность шашлыка
  • РИА Новости

«Всё, что жарится или печётся и дымится, — это полиароматические углеводороды, вещества, вызывающие рак. Из этого, конечно, не следует, что если ты раз в год съел шашлык, то у тебя будет рак», — сказала она.

По её словам, в Китае, например, очень популярна готовка в дыму и у поваров в пять раз выше частота заболеваний раком, чем у остальных жителей страны.

Как отметила Малышева, это говорит о том, что вещества, которые образуются при нагревании масла и как бы становятся дымом, являются канцерогенами.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News прокомментировал исследование Американского гериатрического общества об эффективности интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, с которым связан риск сердечных заболеваний у пожилых людей.

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