Ассоциация «Аутизм — Регионы» осудила слова Малышевой о больных детях

Ассоциация «Аутизм — Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которой телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».

В эфире программы Малышева заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».

Ассоциация «Аутизм-регионы» посчитала недопустимым использование подобной лексики. В частности, в организации отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями».

«Аутизм — Регионы» выступает против использования дискриминирующих терминов, которые обозначают человека с интеллектуальной недостаточностью», — говорится в сообщении в Facebook.

Ассоциация также опубликовала заявление руководителя Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии НМИЦ ПН имени Сербского Анны Портновой, которая подчеркнула, что термины «кретин» и «идиот» не являются медицинскими, а для обозначения степени умственной отсталости во всем мире используется другая терминология.

Ранее заслуженный врач России Дмитрий Мохов призвал Малышеву извиниться за слова в эфире программы «Жить здорово!» об отсутствии в России такой медицинской специальности, как «остеопатия». Он отметил, что Малышева, допустившая в эфире программы данные высказывания, «продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность», а также ввела в заблуждение сотни тысяч людей.

Сама Малышева в беседе с НСН заявила, что не планирует предпринимать какие-либо действия в отношении Мохова.