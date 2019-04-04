Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой из-за слов об остеопатии

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Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России Дмитрий Мохов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.
Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой из-за слов об остеопатии
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Отмечается, что Мохова возмутили слова телеведущей об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности.

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи «Жить здорово», а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в письме, опубликованном в Facebook.

В письме он отметил, что Малышева, допустившая в эфире программы данные высказывания, «продемонстрировала свою крайнюю некомпетентность», а также ввела в заблуждение сотни тысяч людей.

Мохов, в частности, напомнил, что остеопатия развивается в России с 1994 года, а с 2012-го находится под государственным регулированием.

В марте 2018 года телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» заявила о необходимости отстреливать бродячих собак. Слова Малышевой возмутили защитников животных.

Краснодарская зоозащитница Татьяна Пантина разместила петицию на сайте Change.org, а также обратилась в МВД России с просьбой привлечь Елену Малышеву к ответственности.

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