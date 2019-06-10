Кремль высказался по поводу поправки МВД по делу журналиста Голунова

В Кремле обратили внимание и приняли к сведению поправки МВД относительно фотографий, которые были опубликованы после задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

«Да, действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовало», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в данном случае невозможно «руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией», которая поступает от соответствующих органов МВД.

Он также добавил, что в Кремле понимают тот факт, что на повестке дня остаётся ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении.

Вместе с этим Песков указал, что ошибки возможны везде, где работают люди, в том числе и в Министерстве внутренних дел.

«Причины каких-то ошибок, сама по себе ошибка, она возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибок, ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились, с тем, чтобы они не повторялись впредь», — добавил он, отвечая на вопрос, изменилось ли доверие Кремля к МВД после произошедшего.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

После его задержания МВД опубликовало фото в связи с данным событием. Позднее в полиции указали, что в действительности лишь одна фотография была сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, а «остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий».

Журналист не признал вину в попытке сбыта наркотиков, а также выразил готовность к сотрудничеству со следствием. В итоге суд отправил Голунова под домашний арест.

Подробнее — в материале RT.