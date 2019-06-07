В МВД прояснили ситуацию вокруг задержания корреспондента «Медузы»

Главное управление МВД по Москве выпустило официальную информацию, в которой систематизировало ответы на возникавшие вопросы вокруг задержания корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, в частности, на сообщения СМИ о намеренных фальсификациях в ходе предварительного следствия.

«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и свёрток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что мужчина задержан в ходе оперативной разработки группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств.

Кроме того, в полиции пояснили, что ранее по этому событию были опубликованы фотографии изъятых предметов, а в комментарии говорилось, что фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина.

«В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», — уточнили в МВД. По данному факту назначена служебная проверка.

Также в ведомстве указали, что информация некоторых СМИ о том, что при задержании журналист был избит, не соответствует действительности. Представители Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного.

Как уточнили в полиции, были и сообщения о том, что сотрудники ведомства «намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин» для исследования.

«На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», — заявили там, подчеркнув, что выражают несогласие «с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия».

Ранее в МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы».