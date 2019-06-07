В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»

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Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.
В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»
  • © страница Ивана Голунова в социальной сети

«Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался», — заявили в ведомстве.

В МВД рассказали, что с Голуновым организовано проведение следственных действий при участии его адвоката, который был допущен к журналисту в установленном порядке.

Также в ведомстве заявили, что задержанный проверяется на причастность к деятельности занимающейся сбытом наркотиков преступной группы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении Голунова.

В ходе обыска в рюкзаке у журналиста нашли пакет с 4 граммами метилэфедрона. Также на съёмной квартире, согласно данным МВД, были обнаружены «три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы».

В свою очередь, Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. 

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