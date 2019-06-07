В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»

Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД Москвы.

«Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался», — заявили в ведомстве.

В МВД рассказали, что с Голуновым организовано проведение следственных действий при участии его адвоката, который был допущен к журналисту в установленном порядке.

Также в ведомстве заявили, что задержанный проверяется на причастность к деятельности занимающейся сбытом наркотиков преступной группы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении Голунова.

В ходе обыска в рюкзаке у журналиста нашли пакет с 4 граммами метилэфедрона. Также на съёмной квартире, согласно данным МВД, были обнаружены «три пакета, свёрток с порошкообразным веществом и весы».

В свою очередь, Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.