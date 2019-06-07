Греф надеется на положительный исход дела Калви

Глава Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ-2019 выразил надежду, что ситуация с арестованным в Москве главой инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви разрешится благополучно.

«Я считаю Майкла исключительно порядочным бизнесменом, абсолютно законопослушным... Я уверен в том, что это недоразумение разрешится и в конце концов это хорошо скажется на инвестиционном бизнесе», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация вокруг Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

16 февраля суд арестовал американца на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

Впоследствии арест Калви продлили ещё на три месяца — до 14 июля.