Греф надеется на положительный исход дела Калви

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Глава Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ-2019 выразил надежду, что ситуация с арестованным в Москве главой инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви разрешится благополучно.
Греф надеется на положительный исход дела Калви
  • РИА Новости

«Я считаю Майкла исключительно порядочным бизнесменом, абсолютно законопослушным... Я уверен в том, что это недоразумение разрешится и в конце концов это хорошо скажется на инвестиционном бизнесе», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что ситуация вокруг Майкла Калви стала шоком для российской экономики.

16 февраля суд арестовал американца на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Впоследствии арест Калви продлили ещё на три месяца — до 14 июля.

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