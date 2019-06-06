Глава РСПП рассказал, что крупный бизнес надеется на участие Калви в ПМЭФ

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Представители крупного бизнеса рассчитывают на приезд арестованного главы инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви на ПМЭФ-2019. Об этом на полях форума в интервью RT рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Глава РСПП рассказал, что крупный бизнес надеется на участие Калви в ПМЭФ
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я думаю, что было бы неплохо принять такое временное решение и пригласить Майкла Калви сюда, на ПМЭФ, на два дня под поручительство организаторов форума. Тем более что он зарегистрирован, аккредитован и значится одним из участников российско-американской панели бизнес-диалога. Мероприятие должно пройти завтра, поэтому время у него ещё есть», — отметил Шохин.

По его словам, с начала следствия РСПП настаивал на использовании других мер пресечения для предпринимателя вместо ареста.

«Мы были услышаны, и Майкл Калви по ходатайству следствия был переведён под домашний арест, но тем не менее, нам кажется, ничто не мешает использовать более мягкие меры пресечения, например поручительства, которые давали десятки уважаемых граждан России, и не только предприниматели, или залог», — добавил Шохин.

Ранее глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказал об отношении бизнеса к ситуации с Калви.

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