Глава «ФК Открытие» рассказал об отношении бизнеса к ситуации с Калви

Арест главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви вызывает озабоченность российских предпринимателей. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«В России Калви пользуется большим доверием в инвестиционном и банковском сообществе. Все убеждены в его профессиональных и этических качествах, поэтому вся эта история с его судом и домашним арестом вызывает серьёзное недоумение у бизнес-сообщества», — отметил Задорнов.

По его словам, предприниматели на ПМЭФ ожидают, что Майклу Калви разрешат принять участие в форуме.

«Мы не только его появления на питерском форуме ожидаем, но и разрешения этой ситуации в нормальном судебном порядке, чтобы не только Калви, но и другие акционеры Baring Vostok спокойно занимались своей профессиональной деятельностью», — добавил Задорнов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT заявил, что хотел бы видеть американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на ПМЭФ, однако не знает, будет ли ему разрешено это сделать.