В Кремле заявили о желании увидеть Калви на ПМЭФ
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«Что касается дела Майкла Калви… Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума», — сказал он.
Как отметил Песков, Калви «был довольно активным игроком на российском рынке».
Он также заявил, что не знает, могут ли разрешить инвестору принимать участие в работе форума.
«Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело», — добавил он.
Песков напомнил, что несколько месяцев назад у президента России Владимира Путина состоялась встреча с представителями деловых кругов Франции.
«Её участники поднимали вопрос о судьбе французского гражданина и Майкла Калви. Президент Путин предоставил им все необходимые разъяснения», — подчеркнул он.
В апреле Калви был переведён под домашний арест. В Кремле, комментируя решение суда, отметили, что на это не повлияло ни заступничество за Калви, ни то, что американский бизнес пригрозил не приезжать на ПМЭФ.
Полное интервью — в материале RT.