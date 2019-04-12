В Кремле прокомментировали перевод Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда перевести американского инвестора Майкла Калви под домашний арест.

По его словам, на это не повлияло ни заступничество, в том числе перед президентом, за Калви, ни то, что американский бизнес пригрозил не приезжать на Петербургский форум, если не отпустят Калви или не будет как-то изменена мера пресечения.

«Это никакой роли не сыграло, тем более что вы знаете, мы тщательно избегали каких-либо оценок, и президент не мог и не может, не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия», — заявил Песков.

11 апреля суд перевёл Калви под домашний арест. В ходе судебного заседания срок домашнего ареста был продлён на три месяца — до 14 июля.

В конце февраля следствие предъявило обвинение в мошенничестве Майклу Калви. Адвокат Дмитрий Клеточкин отметил, что его подзащитный «отказался признавать вину и давать какие-либо показания, так как хочет проконсультироваться с защитой для выработки позиции».