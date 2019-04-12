Защита американского инвестора Калви предложила залог в 5 млн рублей

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Защита основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви просит суд отпустить его под подписку о невыезде или избрать альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 5 млн рублей.
Защита американского инвестора Калви предложила залог в 5 млн рублей
  • РИА Новости

«Прошу избрать Калви подписку о невыезде или залог в размере 5 млн рублей», — цитирует ТАСС адвоката обвиняемого Дмитрия Клеточкина.

Отмечается, что против залога выступила следователь.

«Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — сказала представитель СК.

Ранее стало известно, что Майкл Калви просит суд отпустить его под подписку о невыезде.

11 апреля суд перевёл Калви под домашний арест.

По версии следствия, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров «Восточного» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 млрд рублей долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.

Калви считает себя невиновным.

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