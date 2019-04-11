Орешкин оценил решение суда отпустить Калви под домашний арест
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«Изменение меры пресечения в деле Калви на домашний арест — хороший знак для инвестиционного климата. Будем ждать окончательного решения суда», — цитирует ТАСС министра.
По его словам, экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными делами.
Ранее СК попросил перевести Калви под домашний арест. Следствие обосновало это решение.
11 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил это ходатайство.