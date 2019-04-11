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Орешкин оценил решение суда отпустить Калви под домашний арест

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Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал хорошим знаком для инвестиционного климата изменение меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, которого ранее отпустили под домашний арест.
Орешкин оценил решение суда отпустить Калви под домашний арест
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Изменение меры пресечения в деле Калви на домашний арест — хороший знак для инвестиционного климата. Будем ждать окончательного решения суда», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными делами.

Ранее СК попросил перевести Калви под домашний арест. Следствие обосновало это решение.

11 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил это ходатайство

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