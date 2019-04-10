СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест

СК просит суд перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Юноны Царёвой.

В феврале Калви задержали, а позднее арестовали. Его и ещё пять человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

Как заявляли в ОНК, Калви жалуется, что не получает писем от своих родных.

В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин не считает правильным увязывать дело основателя Baring Vostok с деловым климатом в стране.