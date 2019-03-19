В ОНК рассказали об условиях содержания Калви в СИЗО

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви жалуется, что не получает писем от своих родных. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

«Члены ОНК посетили Калви и другого фигуранта его дела Филиппа Дельпаля в спецтюрьме внутри «Матросской тишины». Оба задержанных жалуются, что им не доходят письма от близких, которые те отправили в СИЗО», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в целом жалоб на условия содержания у Калви нет, он находится в восьмиместной камере.

«Калви читает книги на английском, которые есть в библиотеке СИЗО, также он попросил передать ему несколько книг от близких», — сказал Мельников.

15 февраля стало известно о задержании основателя Baring Vostok Майкла Калви и ещё пяти человек. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее основателю Baring Vostok было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Калви отправлен под арест до 13 апреля.