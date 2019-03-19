В ОНК рассказали об условиях содержания Калви в СИЗО
- РИА Новости
«Члены ОНК посетили Калви и другого фигуранта его дела Филиппа Дельпаля в спецтюрьме внутри «Матросской тишины». Оба задержанных жалуются, что им не доходят письма от близких, которые те отправили в СИЗО», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в целом жалоб на условия содержания у Калви нет, он находится в восьмиместной камере.
«Калви читает книги на английском, которые есть в библиотеке СИЗО, также он попросил передать ему несколько книг от близких», — сказал Мельников.
15 февраля стало известно о задержании основателя Baring Vostok Майкла Калви и ещё пяти человек. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее основателю Baring Vostok было предъявлено обвинение в мошенничестве.