Песков рассказал о позиции Путина по делу Калви

Президент России Владимир Путин не считает правильным увязывать дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви с деловым климатом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Москва была и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать всё, чтобы создать для них комфортные условия.

По словам пресс-секретаря, Путин не может комментировать дело, поскольку проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что президенту должны были доложить о письме инвестфонда с просьбой взять дело под личный контроль.

Калви предъявлено обвинение в мошенничестве. Он отправлен под арест до 13 апреля.