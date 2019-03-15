Песков рассказал о позиции Путина по делу Калви

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Президент России Владимир Путин не считает правильным увязывать дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви с деловым климатом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал о позиции Путина по делу Калви
  • РИА Новости

«Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Москва была и будет заинтересована в международных инвесторах и намерена делать всё, чтобы создать для них комфортные условия.

По словам пресс-секретаря, Путин не может комментировать дело, поскольку проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что президенту должны были доложить о письме инвестфонда с просьбой взять дело под личный контроль. 

Калви предъявлено обвинение в мошенничестве. Он отправлен под арест до 13 апреля

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