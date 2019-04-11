Следствие объяснило ходатайство о переводе Калви под домашний арест

Следствие объяснило на заседании Басманного суда ходатайство о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Следствием установлено, что Калви обладает устойчивыми социальным связями в Москве, за него ходатайствовали достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям», — приводит Интерфакс слова следователя Людмилы Самойленко.

По её словам, следствие учитывает наличие у Калви недвижимости в России и троих детей на иждивении.

Отмечается, что прокурор также поддерживает это ходатайство.

Накануне стало известно, что СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест.

В феврале Калви задержали, а позднее арестовали. Его и ещё пять человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин не считает правильным увязывать дело основателя Baring Vostok с деловым климатом в стране.