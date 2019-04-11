Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест

Короткая ссылка
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
  • РИА Новости

«Суд находит основания для изменения меры пресечения Калви», — приводит РИА Новости слова судьи Юлии Сафиной.

Накануне стало известно, что СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест. Следствие обосновало это решение.

Прокуратора также поддержала перевод Калви под домашний арест.

В феврале Калви был задержан, а позднее арестован. Он и ещё пять человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. В Кремле отмечали, что российский лидер Владимир Путин не считает правильным увязывать дело Калви с деловым климатом в России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить