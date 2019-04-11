Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Суд находит основания для изменения меры пресечения Калви», — приводит РИА Новости слова судьи Юлии Сафиной.

Накануне стало известно, что СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест. Следствие обосновало это решение.

Прокуратора также поддержала перевод Калви под домашний арест.

В феврале Калви был задержан, а позднее арестован. Он и ещё пять человек подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. В Кремле отмечали, что российский лидер Владимир Путин не считает правильным увязывать дело Калви с деловым климатом в России.