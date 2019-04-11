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Калви назвал доказательство своей невиновности вопросом чести

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в ходе заседания суда заявил, что вопрос его невиновности — это вопрос его чести и репутации.
Калви назвал доказательство своей невиновности вопросом чести
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Бегство — это свойственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценно признанию вины», — отметил Калви.

Ранее следствие объяснило ходатайство о переводе Калви под домашний арест. Отмечается, что он обладает устойчивыми социальными связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям. Прокуратура ходатайство следствия поддержала.

Калви был задержан в феврале. Его и ещё пять человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
 

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