Калви назвал доказательство своей невиновности вопросом чести

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви в ходе заседания суда заявил, что вопрос его невиновности — это вопрос его чести и репутации.

«Бегство — это свойственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценно признанию вины», — отметил Калви.

Ранее следствие объяснило ходатайство о переводе Калви под домашний арест. Отмечается, что он обладает устойчивыми социальными связями в Москве, за него ходатайствовало достаточно большое количество лиц, он имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в России, оказывает благотворительную помощь, в том числе больным детям. Прокуратура ходатайство следствия поддержала.

Калви был задержан в феврале. Его и ещё пять человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

