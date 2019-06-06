Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
- Reuters
«Безусловно, это шок. Отток капитала из России удвоился и сейчас больше 40 млрд только с начала года достиг», — сказал он.
По словам Кудрина, 70% предпринимателей считают ведение бизнеса небезопасным.
«То есть это очень сложный труд, очень опасный, рискованный, и ситуация с Майклом Калви ещё раз это показывает. С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом», — сказал он.
Ранее Кудрин охарактеризовал ситуацию с Калви как чрезвычайную для экономики.
В апреле Калви перевели под домашний арест. Как заявляли в Кремле, инвестора хотели бы видеть на ПМЭФ.
Основатель Baring Vostok был задержан в феврале, после чего арестован. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.