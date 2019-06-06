Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Безусловно, это шок. Отток капитала из России удвоился и сейчас больше 40 млрд только с начала года достиг», — сказал он.

По словам Кудрина, 70% предпринимателей считают ведение бизнеса небезопасным.

«То есть это очень сложный труд, очень опасный, рискованный, и ситуация с Майклом Калви ещё раз это показывает. С одной стороны, заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом», — сказал он.

Ранее Кудрин охарактеризовал ситуацию с Калви как чрезвычайную для экономики.

В апреле Калви перевели под домашний арест. Как заявляли в Кремле, инвестора хотели бы видеть на ПМЭФ.

Основатель Baring Vostok был задержан в феврале, после чего арестован. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.