В посольстве США заявили, что делают всё возможное для защиты Уилана и Калви
- Reuters
«Как посольство, мы предпринимаем все возможные усилия в отношении их обоих», — приводит РИА Новости слова Хантсмана.
Он отметил, что консульские сотрудники посольства выполняют все соответствующие действия, «как в случае с любым американским гражданином, который находится в заключении».
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.