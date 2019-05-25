В посольстве США заявили, что делают всё возможное для защиты Уилана и Калви

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что дипмиссия продолжает предпринимать все действия для защиты прав американских граждан Пола Уилана и Майкла Калви, находящихся под следствием в России.

«Как посольство, мы предпринимаем все возможные усилия в отношении их обоих», — приводит РИА Новости слова Хантсмана.

Он отметил, что консульские сотрудники посольства выполняют все соответствующие действия, «как в случае с любым американским гражданином, который находится в заключении».

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.