В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
  • © РИА Новости

«Это вообще исключается с учётом того, что ему (Уилану) не вынесен приговор», — заявил Рябков.

Он сообщил, что «предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко» с российской стороны.

Рябков подчеркнул, что никого другого из граждан России Москва не предлагала менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осуждённых лиц. 

«В отношении Уилана не вынесен даже приговор, заявления посольства США в том духе, что никаких доказательств не представлено, ничего в этом плане не меняют», — заявил замглавы МИД России. 

Он добавил, что российская сторона по-прежнему готова на обмен Бута и Ярошенко.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 29 августа заключение под стражей гражданина четырёх государств Пола Уилана.

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