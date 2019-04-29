Суд в Москве оставил под арестом троих фигурантов дела Калви

Московский городской суд оставил под стражей до 14 июля троих фигурантов дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передаёт ТАСС.

«Отклонить жалобы защиты (партнёра фонда Baring Vostok Вагана. — RT) Абгаряна, (гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» Максима. — RT) Владимирова, (директора по инвестициям Baring Vostok Ивана. — RT) Зюзина на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля», — цитирует ТАСС судью.

11 апреля стало известно, что суд перевёл Калви под домашний арест. Кроме того, сообщалось, что в ходе судебного заседания срок домашнего ареста бизнесмена был продлён на три месяца — до 14 июля.

16 февраля суд арестовал Калви на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов прокомментировал дело Майкла Калви.