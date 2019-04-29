Суд в Москве оставил под арестом троих фигурантов дела Калви

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Московский городской суд оставил под стражей до 14 июля троих фигурантов дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передаёт ТАСС.
Суд в Москве оставил под арестом троих фигурантов дела Калви
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Отклонить жалобы защиты (партнёра фонда Baring Vostok Вагана. — RT) Абгаряна, (гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» Максима. — RT) Владимирова, (директора по инвестициям Baring Vostok Ивана. — RT) Зюзина на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля», — цитирует ТАСС судью.

11 апреля стало известно, что суд перевёл Калви под домашний арест. Кроме того, сообщалось, что в ходе судебного заседания срок домашнего ареста бизнесмена был продлён на три месяца — до 14 июля.

16 февраля суд арестовал Калви на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов прокомментировал дело Майкла Калви.

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