Суд в Москве оставил под арестом троих фигурантов дела Калви
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«Отклонить жалобы защиты (партнёра фонда Baring Vostok Вагана. — RT) Абгаряна, (гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» Максима. — RT) Владимирова, (директора по инвестициям Baring Vostok Ивана. — RT) Зюзина на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 июля», — цитирует ТАСС судью.
11 апреля стало известно, что суд перевёл Калви под домашний арест. Кроме того, сообщалось, что в ходе судебного заседания срок домашнего ареста бизнесмена был продлён на три месяца — до 14 июля.
16 февраля суд арестовал Калви на два месяца. Его и ещё пятерых человек подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов прокомментировал дело Майкла Калви.