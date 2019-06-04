Роскомнадзор сообщил о требовании ГП удалить фейковые сообщения о ЧП в Дзержинске
- РИА Новости
«К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержатся указания на сообщения в социальных сетях, связанные с событиями в Дзержинске. Генеральная прокуратура признала информацию, распространяемую в этих сообщениях, недостоверной», — добавил он.
По словам Ампелонского, сообщения подобного рода создают угрозу общественной безопасности.
«По закону эти сообщения должны быть незамедлительно удалены», — заключил представитель Роскомнадзора.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал о сроках завершения основной части восстановительных работ в Дзержинске.
1 июня на заводе ГосНИИ «Кристалл» произошла серия взрывов. По факту ЧП СК России возбудил уголовное дело.
В результате произошедшего пострадали 116 человек.