Роскомнадзор сообщил о требовании ГП удалить фейковые сообщения о ЧП в Дзержинске

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в беседе с РИА Новости рассказал, что ведомство по требованию Генеральной прокуратуры России внесло в реестр запрещённой информации ряд опубликованных в социальных сетях сообщений об инциденте на заводе «Кристалл» в Дзержинске.

«К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержатся указания на сообщения в социальных сетях, связанные с событиями в Дзержинске. Генеральная прокуратура признала информацию, распространяемую в этих сообщениях, недостоверной», — добавил он.

По словам Ампелонского, сообщения подобного рода создают угрозу общественной безопасности.

«По закону эти сообщения должны быть незамедлительно удалены», — заключил представитель Роскомнадзора.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал о сроках завершения основной части восстановительных работ в Дзержинске.

1 июня на заводе ГосНИИ «Кристалл» произошла серия взрывов. По факту ЧП СК России возбудил уголовное дело.

В результате произошедшего пострадали 116 человек.