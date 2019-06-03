Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, передаёт РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, на 06:00 понедельника, 3 июня, пострадали 116 человек, в том числе один ребёнок.

В лечебных учреждениях находятся 17 человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, добавил собеседник агентства.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании подтвердил информацию о числе пострадавших, сообщает ТАСС. При этом он проинформировал о 18 госпитализированных.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 89 человек.

1 июня на предприятии произошла серия взрывов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).