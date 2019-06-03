Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116
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- РИА Новости
По словам представителя экстренных служб, на 06:00 понедельника, 3 июня, пострадали 116 человек, в том числе один ребёнок.
В лечебных учреждениях находятся 17 человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, добавил собеседник агентства.
Замглавы МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании подтвердил информацию о числе пострадавших, сообщает ТАСС. При этом он проинформировал о 18 госпитализированных.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 89 человек.
1 июня на предприятии произошла серия взрывов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).