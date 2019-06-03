Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, передаёт РИА Новости.
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

По словам представителя экстренных служб, на 06:00 понедельника, 3 июня, пострадали 116 человек, в том числе один ребёнок.

В лечебных учреждениях находятся 17 человек, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, добавил собеседник агентства.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании подтвердил информацию о числе пострадавших, сообщает ТАСС. При этом он проинформировал о 18 госпитализированных.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 89 человек.

1 июня на предприятии произошла серия взрывов. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить