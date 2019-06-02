Число обратившихся за медпомощью после ЧП в Дзержинске выросло до 89
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«28 человек были доставлены на «скорой», 61 человек обратились самостоятельно», — уточнили в правительстве Нижегородской области.
Как отметил губернатор области Глеб Никитин, в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии.
1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
Как сообщил Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу.