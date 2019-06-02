Число обратившихся за медпомощью после ЧП в Дзержинске выросло до 89

Число обратившихся в медицинские учреждения после взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске составило 89, при этом из них 44 — сотрудники завода, а 45 — жители прилегающих территорий.

@MchsRussia

Facebook

«28 человек были доставлены на «скорой», 61 человек обратились самостоятельно», — уточнили в правительстве Нижегородской области. Как отметил губернатор области Глеб Никитин, в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии. 1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов). Как сообщил Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу.