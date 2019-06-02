Власти рассказали о последствиях ЧП в Дзержинске

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Последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

«Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стёкла. Необходимо срочно их заменить», — цитирует его РИА Новости.

По словам губернатора, все необходимые ресурсы для устранения последствий ЧП будут выделены.

Никитин также не исключил, что число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 85 человек — 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы.

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