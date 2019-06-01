Число госпитализированных после ЧП в Дзержинске возросло до 16

В городе Дзержинске Нижегородской области после двух взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» за медицинской помощью обратились 85 человек, в том числе 16 госпитализированы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«По последним данным, в связи со взрывом на территории завода «Кристалл» всего за медицинской помощью обратились 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города», — указано в сообщении.

Уточняется, что в том числе 16 человек находятся на стационарном лечении.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В городе и трёх ближайших посёлках введён режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).