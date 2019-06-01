Число госпитализированных после ЧП в Дзержинске возросло до 16

Короткая ссылка
В городе Дзержинске Нижегородской области после двух взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» за медицинской помощью обратились 85 человек, в том числе 16 госпитализированы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«По последним данным, в связи со взрывом на территории завода «Кристалл» всего за медицинской помощью обратились 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города», — указано в сообщении.

Уточняется, что в том числе 16 человек находятся на стационарном лечении.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В городе и трёх ближайших посёлках введён режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить