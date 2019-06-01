Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе

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В Дзержинске и трёх ближайших посёлках после взрывов на заводе «Кристалл» введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве региона.
Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе
  • © Elena Sorokina via REUTERS

«В Дзержинске, а также посёлках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введён режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва в ГосНИИ «Кристалл», — говорится в сообщении.

Как отметил глава города Иван Носков, «необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет».

«Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стёклами, всем им оказана помощь», — добавил он.

Ранее очевидец рассказал телеканалу «360» о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.

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