Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе

В Дзержинске и трёх ближайших посёлках после взрывов на заводе «Кристалл» введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В Дзержинске, а также посёлках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введён режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва в ГосНИИ «Кристалл», — говорится в сообщении.

Как отметил глава города Иван Носков, «необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет».

«Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стёклами, всем им оказана помощь», — добавил он.

Ранее очевидец рассказал телеканалу «360» о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.