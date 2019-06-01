СК возбудил уголовное дело по факту взрывов в Дзержинске
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«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов)», — отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают спасатели, добавили там.
«Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления», — сказали в СК.
Ранее в МЧС сообщили, что число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 38, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
В городе объявлен режим ЧС.