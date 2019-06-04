Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании правительства заявила, что состояние пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области улучшается.

По её словам, на месте ЧП работали 15 бригад скорой помощи.

При этом 71 человек получил амбулаторную помощь, 18 были госпитализированы. В том числе 17 человек находятся в состоянии средней тяжести. Одна пациентка была отправлена в реанимацию в тяжёлом состоянии.

«На сегодня она в сознании, контактная и переведена из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести. Все остальные пациенты тоже с улучшением, состояние средней тяжести и удовлетворительное», — заявила Скворцова.

Она добавила, что ситуация находится «полностью под контролем».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл».

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы.

Очевидец рассказал телеканалу «360» о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.