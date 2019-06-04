Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске
- РИА Новости
По её словам, на месте ЧП работали 15 бригад скорой помощи.
При этом 71 человек получил амбулаторную помощь, 18 были госпитализированы. В том числе 17 человек находятся в состоянии средней тяжести. Одна пациентка была отправлена в реанимацию в тяжёлом состоянии.
«На сегодня она в сознании, контактная и переведена из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести. Все остальные пациенты тоже с улучшением, состояние средней тяжести и удовлетворительное», — заявила Скворцова.
Она добавила, что ситуация находится «полностью под контролем».
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил надзорным органам провести проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл».
1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы.
Очевидец рассказал телеканалу «360» о взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске, отметив, что они были слышны в Нижнем Новгороде.