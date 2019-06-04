Стали известны сроки завершения восстановительных работ в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами кабмина рассказал о сроках завершения основной части восстановительных работ в Дзержинске после серии взрывов на заводе «Кристалл».

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«Основная часть ремонтно-восстановительных работ будет завершена к 17:00 5 июня 2019 года», — приводит его слова РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по вопросу устранения нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. 1 июня на территории предприятия произошла серия взрывов. По факту ЧП СК России возбудил уголовное дело. В результате произошедшего, по последним данным, пострадали 116 человек.