Стали известны сроки завершения восстановительных работ в Дзержинске

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи президента России Владимира Путина с членами кабмина рассказал о сроках завершения основной части восстановительных работ в Дзержинске после серии взрывов на заводе «Кристалл».
Стали известны сроки завершения восстановительных работ в Дзержинске
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«Основная часть ремонтно-восстановительных работ будет завершена к 17:00 5 июня 2019 года», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил надзорным органам провести проверку по вопросу устранения нарушений требований пожарной безопасности после взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске.

1 июня на территории предприятия произошла серия взрывов. По факту ЧП СК России возбудил уголовное дело.

В результате произошедшего, по последним данным, пострадали 116 человек.

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