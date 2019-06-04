В «Росчайкофе» оценили результаты проверки чая на кишечную палочку

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с RT оценил исследование «Роскачества» на предмет наличия бактерий кишечной палочки в популярных марках чая.

«Кишечная палочка никогда не контролировалась и, надеюсь, не будет контролироваться в чаях, потому что он заваривается горячей водой. Кишечная палочка убивается горячей водой… Кишечная палочка не наносит никакого вреда чаю», — заявил эксперт.

Чантурия отметил, что чай, который продаётся в России, — «один из лучших в мире выборов для потребителя», что подтверждено исследованиями «Роскачества».

Ранее стало известно о результатах проверки «Роскачества», которая выявила наличие бактерии кишечной палочки в 11 марках самых распространённых в России марок чёрных чаёв.