В «Росчайкофе» оценили результаты проверки чая на кишечную палочку

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Кирилл Горшенин
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с RT оценил исследование «Роскачества» на предмет наличия бактерий кишечной палочки в популярных марках чая.
В «Росчайкофе» оценили результаты проверки чая на кишечную палочку
  • ©pixabay.com

«Кишечная палочка никогда не контролировалась и, надеюсь, не будет контролироваться в чаях, потому что он заваривается горячей водой. Кишечная палочка убивается горячей водой… Кишечная палочка не наносит никакого вреда чаю», — заявил эксперт.

Чантурия отметил, что чай, который продаётся в России, — «один из лучших в мире выборов для потребителя», что подтверждено исследованиями «Роскачества».

Ранее стало известно о результатах проверки «Роскачества», которая выявила наличие бактерии кишечной палочки в 11 марках самых распространённых в России марок чёрных чаёв.

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