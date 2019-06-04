«Роскачество» нашло кишечную палочку в чаях 11 производителей

«Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки, говорится в сообщении компании.

Как отмечается, группы бактерий были найдены в пакетированных чаях Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай», а также в листовом «Традиция».

По мнению экспертов, на нарушения могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения.

Кроме того, в пакетированном чае Dilmah было обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого значения, а в пакетированном «Краснодарском» — в четыре раза больше.

В исследовании участвовали 48 чаёв 35 торговых марок России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, которые проверили по 178 показателям качества и безопасности. Серьёзных нарушений не выявлено.

Ранее портал Nation News писал о результатах проверки плавленых сыров.