«Роскачество» нашло кишечную палочку в чаях 11 производителей
- © pixabay.com
Как отмечается, группы бактерий были найдены в пакетированных чаях Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай», а также в листовом «Традиция».
По мнению экспертов, на нарушения могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения.
Кроме того, в пакетированном чае Dilmah было обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого значения, а в пакетированном «Краснодарском» — в четыре раза больше.
В исследовании участвовали 48 чаёв 35 торговых марок России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, которые проверили по 178 показателям качества и безопасности. Серьёзных нарушений не выявлено.
Ранее портал Nation News писал о результатах проверки плавленых сыров.