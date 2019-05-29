Эксперт рассказала о продуктах, способных побороть головную боль

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о продуктах, способных побороть головную боль. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Если даже выпить жирного молока, то голова будет болеть меньше. Ведь жир способствует усвояемости калия и кальция в желудочно-кишечном тракте. То же и с витаминами, содержащими омега-3», — заявила она.

По её словам, в борьбе с головной болью также помогут продукты, убирающие спазм, например малина, в которой много витамина С и аскорбиновой кислоты.

Эксперт также назвала творожные продукты, киви, свежие огурцы, кефир и айран.

«Когда чувствуете, что начинает болеть голова, выпейте стакан воды, а потом — крепкий сладкий чай. В его составе есть кофеин, он поможет снять спазм», — добавила она.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила полезность шаурмы.