Эксперт оценила полезность шаурмы

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила полезность шаурмы.

«Если шаурма приготовлена своими руками, то она может помочь перекусить человеку в мегаполисе. В заботе о собственном здоровье каждый человек подумает о том, из какого мяса сделать начинку, как украсить овощами, какой соус добавить», — заявила эксперт.

Как отметила Королёва, она не доверяет точкам фастфуда, поскольку иногда вызывают опасения санитарные условия, а соусы могут содержать большое количество консервантов.

«Мясо, которое используется для приготовления шаурмы, иногда сомнительного качества и свежести», — сказала диетолог.

По её словам, есть точки, которые ответственно подходят к приготовлению шаурмы, но каждый должен сам беспокоиться о своём здоровье.

Королёва добавила, что в качестве перекуса можно взять банан или яблоко, а затем добраться до места, где есть возможность полноценно пообедать.

В 2018 году URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор отчитался о проверке шаурмы в Курганской области.