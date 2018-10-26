Роспотребнадзор отчитался о проверке шаурмы в Курганской области

С начала года в Курганской области сняли с реализации около 800 кг опасной мясной продукции, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Сумма штрафов для предприятий торговли и общепита — более 1,2 млн рублей.

Нарушения обнаружены в 15 из 617 проб, исследованных по микробиологическим показателям, и в 19 из 139 проб, проверенных по физико-химическим.

На 22 октября служба изучила 259 торговых точек и заведений общепита. Большое количество нарушений выявлено на объектах, реализующих шаурму.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор проинспектировал более 250 точек продажи шаурмы в Москве и на всех зафиксировал нарушения.