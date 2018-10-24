Онищенко прокомментировал проверку точек продажи шаурмы в Москве

Короткая ссылка
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор проинспектировал более 250 точек продажи шаурмы в Москве и на всех зафиксировал нарушения.
Онищенко прокомментировал проверку точек продажи шаурмы в Москве
  • © pixabay.com

«Главная причина в том, что у нас нет адекватности в уровне государственного надзора над такого рода опасными объектами», — заявил Онищенко.

По его словам, системная проблема — это кадры, люди без специального образования и медицинского освидетельствования. Ещё одной проблемой он назвал отсутствие единых подходов к структуре помещений и рабочих цехов.

«Шаурма популярна потому, что она очень удачно попала в тренд изменения образа жизни. Народ суетится, бегает в поисках работы, и утрачивается культура питания. Сегодня доминирует другая культура — глотать на бегу, не есть, а именно глотать», — полагает Онищенко.

Он добавил, что нужно найти оптимальные системы, способные дать хорошие альтернативы фастфуду.

Ранее сообщалось, что шаурму готовили из мяса и овощей неизвестного происхождения, с нарушением сроков годности и условия хранения продуктов. Кроме того, не соблюдалось товарное соседство, а документы на поступающее сырьё в заведениях отсутствовали.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в «Роскачестве» рассказали, как правильно выбирать картофель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить