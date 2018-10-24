Онищенко прокомментировал проверку точек продажи шаурмы в Москве

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что Роспотребнадзор проинспектировал более 250 точек продажи шаурмы в Москве и на всех зафиксировал нарушения.

«Главная причина в том, что у нас нет адекватности в уровне государственного надзора над такого рода опасными объектами», — заявил Онищенко.

По его словам, системная проблема — это кадры, люди без специального образования и медицинского освидетельствования. Ещё одной проблемой он назвал отсутствие единых подходов к структуре помещений и рабочих цехов.

«Шаурма популярна потому, что она очень удачно попала в тренд изменения образа жизни. Народ суетится, бегает в поисках работы, и утрачивается культура питания. Сегодня доминирует другая культура — глотать на бегу, не есть, а именно глотать», — полагает Онищенко.

Он добавил, что нужно найти оптимальные системы, способные дать хорошие альтернативы фастфуду.

Ранее сообщалось, что шаурму готовили из мяса и овощей неизвестного происхождения, с нарушением сроков годности и условия хранения продуктов. Кроме того, не соблюдалось товарное соседство, а документы на поступающее сырьё в заведениях отсутствовали.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что в «Роскачестве» рассказали, как правильно выбирать картофель.