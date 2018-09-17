В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать картофель, сообщает kp.ru.

При выборе нужно обращать внимание на внешний вид. Клубни должны быть целыми и сухими, их форма — округлой или продолговато-овальной, кожура — плотной, без трещин.

Допускаются механические повреждения (порезы, трещины или вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм.

На этикетке указываются ботанический сорт и страна происхождения, масса нетто, наименование и место нахождения изготовителя, дата сбора и дата упаковывания, срок годности, условия хранения, сведения о соответствии стандарту.

Кроме того, картофель может иметь небольшие зелёные пятна, которые удаляются при чистке, передаёт «ПолитЭксперт».

Хранить его следует в тёмном месте при температуре +2...6 °С и влажности не более 95%.