В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать картофель, сообщает kp.ru.
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель
  • ©pixabay.com

При выборе нужно обращать внимание на внешний вид. Клубни должны быть целыми и сухими, их форма — округлой или продолговато-овальной, кожура — плотной, без трещин.

Допускаются механические повреждения (порезы, трещины или вмятины) глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм.

На этикетке указываются ботанический сорт и страна происхождения, масса нетто, наименование и место нахождения изготовителя, дата сбора и дата упаковывания, срок годности, условия хранения, сведения о соответствии стандарту.

Кроме того, картофель может иметь небольшие зелёные пятна, которые удаляются при чистке, передаёт «ПолитЭксперт».

Хранить его следует в тёмном месте при температуре +2...6 °С и влажности не более 95%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить