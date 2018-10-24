Роспотребнадзор нашёл нарушения на всех точках продажи шаурмы в Москве

Сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали более 250 точек продажи шаурмы в Москве и на всех зафиксировали нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, с июня по октябрь по требованию прокуратуры был проверен 251 объект общественного питания.

«Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований технических регламентов», — говорится в сообщении.

Так, шаурму готовили из мяса и овощей неизвестного происхождения с нарушением сроков годности и условия хранения продуктов. Кроме того, не соблюдалось товарное соседство, а документы на поступающее сырьё в заведениях отсутствовали.

В июле Nation News передавал, что более 100 человек отравились шаурмой в Туве.