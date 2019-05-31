В Совфеде напомнили, что в школах не должно быть автоматов по продаже еды
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«Очень важна культура питания в семье. Родители должны объяснять ребёнку, что он не должен питаться одним фастфудом… Лучше самому готовить ребёнку те же бургеры, но из продуктов, которые безопасны», — заявила она.
При этом Кусайко напомнила, что автоматов с шоколадом и печеньем в школах быть не должно, так как это является нарушением.
Ранее Кусайко оценила ситуацию с питанием в школах.
Также портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее намерены ввести единый стандарт школьного питания.