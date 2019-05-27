В Татарстане произошло ДТП с участием фуры и пяти автомобилей

В посёлке Новониколаевском в Татарстане произошло ДТП с участием фуры и пяти легковых автомобилей, передаёт InKazan.ru со ссылкой на сообщение муниципальной службы полка ДПС Казани.

По имеющимся данным, вечером в воскресенье, 26 мая, водитель грузовика уснул за рулём и протаранил пять машин. Пострадали несколько человек, погиб трёхлетний ребёнок.

Также стало известно, что в Удмуртии столкнулись грузовик Hyundai и автомобиль Lada Granta, информирует интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на начальника 1-го отдела управления ГИБДД МВД по республике Вениамина Вычужанина.

ДТП произошло в пятницу, 24 мая, на трассе Игра — Глазов. Погибли водитель и пассажир легковой машины, ещё один пассажир госпитализирован с тяжёлыми травмами.

По словам Вычужанина, предварительная причина аварии — отвлечение внимания или засыпание водителя Hyundai. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее в Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека.