В МАК не подтвердили факта окончания расшифровки чёрных ящиков SSJ-100

Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в беседе с ТАСС не подтвердил факта окончания работ по расшифровке чёрных ящиков самолёта SSJ-100, загоревшегося при посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

«Не подтверждаем. Межгосударственный авиационный комитет не даёт комментариев о ходе расследования авиакатастрофы самолёта SSJ-100», — указал собеседник агентства.

По его словам, вся информация в дальнейшем будет опубликована на официальном сайте комитета.

Ранее в сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем SSJ-100.

В результате аварийной посадки с последующим возгоранием фюзеляжа самолёта 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек.