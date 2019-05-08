В МАК не подтвердили факта окончания расшифровки чёрных ящиков SSJ-100

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Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в беседе с ТАСС не подтвердил факта окончания работ по расшифровке чёрных ящиков самолёта SSJ-100, загоревшегося при посадке в столичном аэропорту Шереметьево.
В МАК не подтвердили факта окончания расшифровки чёрных ящиков SSJ-100
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«Не подтверждаем. Межгосударственный авиационный комитет не даёт комментариев о ходе расследования авиакатастрофы самолёта SSJ-100», — указал собеседник агентства.

По его словам, вся информация в дальнейшем будет опубликована на официальном сайте комитета.

Ранее в сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем SSJ-100.

В результате аварийной посадки с последующим возгоранием фюзеляжа самолёта 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек

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