Путин почтил память погибших в катастрофе SSJ-100 минутой молчания

Президент России Владимир Путин начал заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам минутой молчания в память о погибших в катастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве.

РИА Новости

«5 мая в Шереметьеве произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал глава государства. Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем лайнера, загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту. Авария произошла вечером 5 мая, погибли более 40 человек. СК рассматривает различные версии, среди которых недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.