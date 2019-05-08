Путин почтил память погибших в катастрофе SSJ-100 минутой молчания

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Президент России Владимир Путин начал заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам минутой молчания в память о погибших в катастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве.
Путин почтил память погибших в катастрофе SSJ-100 минутой молчания
  • РИА Новости

«5 мая в Шереметьеве произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал глава государства.

Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем лайнера, загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту.

Авария произошла вечером 5 мая, погибли более 40 человек. 

СК рассматривает различные версии, среди которых недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

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