СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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В сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолёта SSJ-100, загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево.
СМИ опубликовали расшифровку переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
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Как передаёт РЕН ТВ, после удара молнии пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьёзные, но не критические. Экипаж передал сигнал Pan-Pan, означающий, что лайнер подвержен угрозе, однако немедленная помощь не требуется.

Лётчик сообщил, что не может с первого раза зайти на посадку. При этом он отметил, что пока всё штатно, но есть проблемы со связью и автоматическим управлением.

После некоторых корректировок экипаж решил заходить на посадку не визуально, а по приборам, диспетчер сообщил о скорости ветра и разрешил садиться.

Затем переговоры обрываются. В вышке аэропорта идёт фоновая запись разговора диспетчеров, но пилоты этого не слышат.

«Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолётом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил», — сказал один из диспетчеров.

Он попросил уточнить, сможет ли пилот рулить самостоятельно, после чего лайнер вспыхнул.

Вечером 5 мая в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек. Следствие рассматривает различные версии, среди них — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия.

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