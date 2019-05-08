Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с ЧП в аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.

«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что Гутерреш выразил поддержку близким и родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта Superjet 100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Впоследствии огонь перекинулся на хвостовую часть воздушного судна.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал катастрофу в аэропорту Шереметьево.

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