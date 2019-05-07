В Шереметьеве назвали причину возвращения SSJ-100 в аэропорт

Самолёт SSJ-100 вернулся в аэропорт Шереметьево перед катастрофой из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«18:13 — КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления воздушным судном», — указывается в сообщении аэропорта.

Как следует из хронологии событий, представленной в Шереметьеве, в 18:30 самолёт приземлился на взлётно-посадочную полосу, и после посадки произошло возгорание воздушного судна.

При этом в 18:31 были выпущены аварийные трапы, начала производиться эвакуация пассажиров членами экипажа.

5 мая в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

В СК рассматривают несколько возможных причин ЧП в аэропорту Шереметьево. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность самолёта и плохие погодные условия.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.