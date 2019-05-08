Песков: решение об эксплуатации SSJ-100 могут принять только авиаорганы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что только компетентные авиационные органы должны принимать решения по приостановке полётов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево.
Песков: решение об эксплуатации SSJ-100 могут принять только авиаорганы
  • РИА Новости

«Мы видели сообщения на этот счёт, но компетентными могут являться выводы авиационных органов», — сказал Песков.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после аварии самолёта Sukhoi Superjet.

В результате аварийной посадки с последующим пожаром самолёта SSJ-100 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек

Депутат Госдумы Сергей Вострецов, комментируя ФАН произошедшую трагедию, предложил изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях.

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