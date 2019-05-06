Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.
Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности
  • РИА Новости

«С учётом результатов проведённого расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Также Медведев поручил Минтрансу, Минфину и правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек

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