Медведев поручил представить предложения к закону об авиабезопасности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации авиатранспорта после катастрофы с самолётом Superjet в Шереметьеве.

РИА Новости

«С учётом результатов проведённого расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов», — приводит РИА Новости слова Медведева. Также Медведев поручил Минтрансу, Минфину и правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100. При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек.