В ЦОДД рассказали об ограничениях в движении транспорта на Пасху в Москве

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В столичном Центре организации дорожного движения рассказали об ограничениях, которые будут введены в связи с празднованием Пасхи в Москве.
В ЦОДД рассказали об ограничениях в движении транспорта на Пасху в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В воскресенье православные отмечают Пасху, а уже завтра начинаются службы. Собрали все ограничения здесь», — говорится в тексте.

При этом в ЦОДД уточнили, что ограничений много, в особенности возле кладбищ и храмов.

На некоторых улицах города также изменятся правила парковки.

«Будьте внимательны, следите за знаками», — призвали в ЦОДД.

Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.

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