В ЦОДД рассказали об ограничениях в движении транспорта на Пасху в Москве
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- РИА Новости
«В воскресенье православные отмечают Пасху, а уже завтра начинаются службы. Собрали все ограничения здесь», — говорится в тексте.
В воскресенье православные отмечают Пасху, а уже завтра начинаются службы. Собрали все ограничения здесь. Их много, и около кладбищ, и около храмов.— ЦОДД (@gucodd) 26 апреля 2019 г.
❗️Обратите внимание, на некоторых улицах ещё и поменяются правила парковки.
Будьте внимательны, следите за знаками. pic.twitter.com/MzzvWr0hco
При этом в ЦОДД уточнили, что ограничений много, в особенности возле кладбищ и храмов.
На некоторых улицах города также изменятся правила парковки.
«Будьте внимательны, следите за знаками», — призвали в ЦОДД.
Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.