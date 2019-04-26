В ЦОДД рассказали об ограничениях в движении транспорта на Пасху в Москве

В столичном Центре организации дорожного движения рассказали об ограничениях, которые будут введены в связи с празднованием Пасхи в Москве.

«В воскресенье православные отмечают Пасху, а уже завтра начинаются службы. Собрали все ограничения здесь», — говорится в тексте.

В воскресенье православные отмечают Пасху, а уже завтра начинаются службы. Собрали все ограничения здесь. Их много, и около кладбищ, и около храмов.



❗️Обратите внимание, на некоторых улицах ещё и поменяются правила парковки.



Будьте внимательны, следите за знаками. pic.twitter.com/MzzvWr0hco — ЦОДД (@gucodd) 26 апреля 2019 г.

При этом в ЦОДД уточнили, что ограничений много, в особенности возле кладбищ и храмов.

На некоторых улицах города также изменятся правила парковки.

«Будьте внимательны, следите за знаками», — призвали в ЦОДД.

Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.